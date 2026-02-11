Ричмонд
В Саках чиновницы «погорели» на взятках за госконтракты

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. В Саках начальник и заместитель руководителя одного из отделов городской администрации обвиняются в получении взяток при реализации государственных контрактов. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

По данным силовиков, чиновницы организовали механизм незаконного получения государственной социальной помощи, предоставляемой на основании социального контракта для открытия собственного бизнеса.

«Должностные лица подбирали граждан, заинтересованных в незаконном оформлении мер социальной поддержки, оказывали им содействие в подготовке и утверждении бизнес-планов, способствовали ускоренному проведению необходимых проверочных мероприятий, а также помогали в составлении необходимой отчетной документации по исполнению условий социального контракта», — уточнили в УФСБ.

За свои «услуги» представители администрации требовали в качестве взятки часть денежных средств, полученных в рамках государственных соцконтрактов.

Как отметили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю, с 2021 по 2025 годы за помощь коммерсанты передали должностным лицам через посредника в общей сложности 370 тысяч рублей.

Свою вину в совершении преступлений фигурантки признали. В их отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Ранее следствием дана правовая оценка действиям взяткодателя и посредника. Уголовные дела в отношении них направлены в суд для рассмотрения по существу.