В Саках чиновницы «погорели» на взятках за госконтракты

По данным силовиков, чиновницы организовали механизм незаконного получения государственной социальной помощи, предоставляемой на основании социального контракта для открытия собственного бизнеса.
«Должностные лица подбирали граждан, заинтересованных в незаконном оформлении мер социальной поддержки, оказывали им содействие в подготовке и утверждении бизнес-планов, способствовали ускоренному проведению необходимых проверочных мероприятий, а также помогали в составлении необходимой отчетной документации по исполнению условий социального контракта», — уточнили в УФСБ.
За свои «услуги» представители администрации требовали в качестве взятки часть денежных средств, полученных в рамках государственных соцконтрактов.
Как отметили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю, с 2021 по 2025 годы за помощь коммерсанты передали должностным лицам через посредника в общей сложности 370 тысяч рублей.
Свою вину в совершении преступлений фигурантки признали. В их отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Ранее следствием дана правовая оценка действиям взяткодателя и посредника. Уголовные дела в отношении них направлены в суд для рассмотрения по существу.