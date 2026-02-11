На заведующую омской аптеки оформили тридцатитысячный кредит из-за ее любопытства

В омскую полицию заведующая аптекой. Женщина пояснила, что в мессенджере получила сообщение якобы с ее фотографией. Не придав значения странному расширению файла — «.apk», любопытная омичка открыла его, тем самым загрузив на свой телефон стороннее приложение с удаленным доступом к ее мобильному устройству. После установки странного файла у омички начались реальные проблемы — сперва отключился телефон, а когда она восстановила к нему доступ, то увидела сообщение задолженности в некой микрофинансовой организации. Сумма ущерба от излишнего любопытства составила 29 000 рублей.