На заведующую омской аптеки оформили тридцатитысячный кредит из-за ее любопытства

Женщине пришло сообщение в мессенджере с файлом, в котором, якобы, находились ее фотографии.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция разбирается в очередном мошенничестве, от которого пострадала излишне любопытная омичка. Женщине в мессенджере пришел файл, она его открыла и стала обладательницей многотысячного кредита в некой микрофинансовой организации.

В омскую полицию заведующая аптекой. Женщина пояснила, что в мессенджере получила сообщение якобы с ее фотографией. Не придав значения странному расширению файла — «.apk», любопытная омичка открыла его, тем самым загрузив на свой телефон стороннее приложение с удаленным доступом к ее мобильному устройству. После установки странного файла у омички начались реальные проблемы — сперва отключился телефон, а когда она восстановила к нему доступ, то увидела сообщение задолженности в некой микрофинансовой организации. Сумма ущерба от излишнего любопытства составила 29 000 рублей.