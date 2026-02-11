Землетрясение в 6 баллов потрясло Охотское море у берегов Хабаровского края

Толчки зафиксировали в 09:29 по московскому времени (17:29 по сахалинскому). Эпицентр располагался в 229 км юго‑восточнее посёлка Охотск (Хабаровский край) и в 300 км юго‑западнее Магадана. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км под морским дном.