Землетрясение в 6 баллов потрясло Охотское море у берегов Хабаровского края

В Хабаровском крае у побережья Охотского моря 11 февраля 2026 года произошло ощутимое землетрясение. По данным сейсмологов, его магнитуда достигла 6. Информацию подтвердили специалисты сейсмической станции «Южно‑Сахалинск» (региональный филиал Единой геофизической службы РАН).
Толчки зафиксировали в 09:29 по московскому времени (17:29 по сахалинскому). Эпицентр располагался в 229 км юго‑восточнее посёлка Охотск (Хабаровский край) и в 300 км юго‑западнее Магадана. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км под морским дном.
На данный момент экстренных сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Местные службы экстренного реагирования уже приступили к проверке инфраструктуры в ближайших населённых пунктах. Жителям рекомендуют следить за официальными оповещениями и соблюдать осторожность.
Специалисты напоминают: северная часть Охотского моря относится к зоне повышенной тектонической активности. Поэтому здесь ведётся постоянный мониторинг подземных толчков — это помогает вовремя оценивать риски для людей и объектов.