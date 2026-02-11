Mash: девятилетний сирота из Красноярска может лишиться квартиры из-за сгоревшего BMW

Оставшийся сиротой девятилетний мальчик из Красноярска рискует потерять жилье из-за судебного иска владельца сгоревшего автомобиля. Ребенку грозит выплата многомиллионного ущерба. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, в 2022 году школьник вместе с друзьями поджигал тополиный пух, огонь перекинулся на припаркованный кроссовер BMW X5. Экспертиза оценила ремонт поврежденной иномарки в 9 миллионов рублей при рыночной стоимости авто около 2 миллионов. Владелец машины посчитал восстановление нецелесообразным и решил взыскать полную стоимость имущества через суд.
Ситуация осложняется тем, что вскоре после происшествия родители мальчика умерли. Нынешний опекун ребенка также не может отвечать за случившееся, так как на момент пожара он еще не исполнял свои обязанности.
По словам адвоката, владелец сгоревшего авто может потребовать возмещения ущерба за счет квартиры, которую мальчик унаследовал от родителей, либо подать иск лично на сумму в 2,2 миллиона рублей.