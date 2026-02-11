Ричмонд
Цыганский фокус с яйцом обошелся екатеринбурженке в 200 тысяч

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля, ФедералПресс. В Екатеринбурге задержана цыганка-гадалка, которую подозревают в краже 200 тыс. рублей у пенсионерки. Прорицательница обещала вернуть деньги после ритуала, но оставила их себе, рассказали в пресс-группе городского управления МВД.

Источник: предоставлено пресс-группой УМВД по Екатеринбургу

«В настоящее время следствие располагает информацией о причастности задержанной как минимум четырем эпизодам хищений денег у пенсионеров. Предполагается, что в одном из случаев подозреваемая даже могла совершить грабеж, когда потерпевшая в последний момент отказалась отдать ей деньги», — рассказали там.

Пенсионерка еще в декабре познакомилась с «гастролершей» из Красноуральска прямо на улице и согласилась на гадание. Цыганка убедила жертву в наложенной порче, и та провела ее в квартиру. При помощи фокуса с яйцом гадалка «доказала» факт порчи и уговорила отдать ей 200 тысяч, которые екатеринбурженка отложила на собственные похороны. «Колдунья» обещала вернуть их на следующий день после «обряда очищения», но оставила жертву ни с чем.

Гадалка-воровка уже хорошо знакома полиции, но в прошлом она либо отделывалась штрафом, либо убеждала потерпевших забрать заявление.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее под домашний арест отправили екатеринбурженку Дарью Аксенову, которая выманивала у клиентки миллионы под видом психолога и тибетского монаха.