Цыганский фокус с яйцом обошелся екатеринбурженке в 200 тысяч

Пенсионерка еще в декабре познакомилась с «гастролершей» из Красноуральска прямо на улице и согласилась на гадание. Цыганка убедила жертву в наложенной порче, и та провела ее в квартиру. При помощи фокуса с яйцом гадалка «доказала» факт порчи и уговорила отдать ей 200 тысяч, которые екатеринбурженка отложила на собственные похороны. «Колдунья» обещала вернуть их на следующий день после «обряда очищения», но оставила жертву ни с чем.