Самарец украл банки с кофе и спрятал в снегу

Мужчина попытался скрыться, но был задержан. В ходе дальнейшего разбирательства росгвардейцы выяснили, что в сугробе находился пакет с шестью банками кофе. По предварительной версии стражей правопорядка, житель Самары 1989 года рождения украл их из расположенного рядом супермаркета. В дальнейшем представители торговой точки подтвердили факт хищения имущества, нанесенный ущерб превысил четыре тысячи рублей.