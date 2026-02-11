Скрывалась в маленьком городке: Интерпол задержал гражданку Молдовы в Италии за торговлю людьми

В итальянской провинции Мантуя в ходе спецоперации карабинеров была задержана гражданка Молдовы, которая скрывалась от правосудия по обвинению в торговле людьми.
На 58-летнюю женщину был выдан международный ордер на арест с целью экстрадиции, инициированный Апелляционной палатой Кишинева через каналы Интерпола. Задержание произошло в маленьком городке Куистелло, где правоохранителям удалось выследить и идентифицировать международную преступницу.
Власти Молдовы обвиняют женщину в совершении тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми — деятельностью, за которую национальное законодательство предусматривает длительные сроки заключения. После задержания подозреваемая была доставлена в казарму.
На данный момент задержанная помещена в окружную тюрьму города Мантуя, где она будет находиться до завершения юридических процедур. В ближайшее время итальянский суд рассмотрит запрос об экстрадиции для передачи женщины правоохранительным органам Молдовы.
