Сцепились на перемене: в Челябинской области накажут школу, где подросток сломал руку в драке

На Южном Урале школа получила штраф после драки учеников.

Источник: Комсомольская правда

В Катав-Ивановске подросток сломал руку во время драки со сверстниками.

Потасовка разгорелась на перемене в школе. Мальчик получил перелом пястной кости.

Подросток пожаловался классному руководителю, а потом родители отвезли его в больницу.

В прокуратуре после происшествия провели проверку. Выяснилось, что педагоги нарушили правила расследования несчастных случаев.

Как рассказали в надзорном ведомстве, сотрудники школы не доставили сами пострадавшего мальчика в больницу, не сообщили в правоохранительные органы о случившемся и не составили обязательную схему несчастного случая.

За нарушения школу оштрафовали на 50 тыс. рублей.