Сцепились на перемене: в Челябинской области накажут школу, где подросток сломал руку в драке

В Катав-Ивановске подросток сломал руку во время драки со сверстниками.
Потасовка разгорелась на перемене в школе. Мальчик получил перелом пястной кости.
Подросток пожаловался классному руководителю, а потом родители отвезли его в больницу.
В прокуратуре после происшествия провели проверку. Выяснилось, что педагоги нарушили правила расследования несчастных случаев.
Как рассказали в надзорном ведомстве, сотрудники школы не доставили сами пострадавшего мальчика в больницу, не сообщили в правоохранительные органы о случившемся и не составили обязательную схему несчастного случая.
За нарушения школу оштрафовали на 50 тыс. рублей.