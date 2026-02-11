Под Воронежем 16-летняя девушка попала под колеса иномарки на пешеходном переходе

Накануне в селе Новая Усмань произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Около 13:40 на улице Солнечной (район автодороги «Новая Усмань — Сомово») 62-летний местный житель за рулем Renault Duster совершил наезд на 16-летнюю девушку. По предварительной информации, пострадавшая шла по пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 11 февраля.
Девушка получила травмы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью в Новоусманскую районную больницу.
Сотрудники полиции сейчас проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины аварии.
Кстати, по данным полиции, за минувшие сутки в Воронежской области произошло 176 ДТП. Основная часть аварий — 115 — пришлась на областной центр. В районах зафиксировано 47 ДТП, на федеральных трассах — 14. В результате 7 наиболее серьезных аварий травмы различной степени тяжести получили 10 человек.