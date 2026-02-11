Под Воронежем 16-летняя девушка попала под колеса иномарки на пешеходном переходе

Накануне в селе Новая Усмань произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Около 13:40 на улице Солнечной (район автодороги «Новая Усмань — Сомово») 62-летний местный житель за рулем Renault Duster совершил наезд на 16-летнюю девушку. По предварительной информации, пострадавшая шла по пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 11 февраля.