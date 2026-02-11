В челябинском СК рассказали, какую взятку получил начальник отдела службы судебных приставов

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, по версии следствия, в период с 1 мая по 2 июня 2025 года подозреваемый собрал и передал персональные данные россиян своему знакомому. За это он получил в аренду машину.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).
В тот момент Рогозин работал старшим судебным приставом в Озёрске. Сейчас он исполняет обязанности старшего пристава межрайонного специализированного отделения УФССП по юридическим лицам в Челябинске.
Рогозина задержали в среду, 11 февраля, сотрудники УФСБ. По данным источника «Пчелы» в правоохранительных органах, Рогозин действовал в интересах криминального сообщества, основанного на вымогательстве, а также в целях личного обогащения. Он проверял физических лиц по ведомственным информационным базам ФСПП России. Затем передавал полученные сведения представителям преступного бизнеса Челябинска.