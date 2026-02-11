«Схватил и начал бить по голове»: неизвестный нападал на людей в Усть-Каменогорске

Инциденты были зафиксированы в микрорайоне КШТ. Одна из пострадавших сообщила, что неизвестный напал на нее по проспекту Казыбек би, 34.
«Сегодня по дороге на работу на меня напал подросток примерно 17−18 лет. На вид — больной парень. Он подбежал сзади, схватил меня и начал бить по голове, после чего убежал. Будьте осторожны», — предупредила женщина.
Как рассказали в ДП ВКО, стражи порядка установили нападавшего. «Мужчина имеет инвалидность и состоит на учете. В настоящее время он помещен в областной психоневрологический диспансер», — пояснили в пресс-службе ведомства.