Попытка похищения человека пресечена в Алматы

Алматы. 11 февраля. КазТАГ — Попытка похищения человека пресечена в Алматы, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел. "По поступившей информации, неизвестные лица …

Источник: РИА "Новости"

«По поступившей информации, неизвестные лица насильно посадили мужчину в автомобиль и увезли его в неизвестном направлении. Сообщение незамедлительно было зарегистрировано, после чего центром оперативного управления был введен план “Перехват”, — говорится в сообщении в среду.

Как уточнили в полиции, благодаря скоординированным действиям нарядов транспортное средство было оперативно установлено и остановлено. В салоне находились потерпевший и несколько мужчин, причастных к инциденту. По предварительным данным, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и под надуманным предлогом пытались оказать психологическое давление на гражданина. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия.

«Это — тяжкое преступление. Благодаря бдительности очевидца и оперативным действиям полиции противоправные действия были пресечены. Мы призываем граждан не поддаваться на провокации и при малейших сомнениях незамедлительно сообщать по номеру “102”, — отметил начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.