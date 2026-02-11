Попытка похищения человека пресечена в Алматы

Как уточнили в полиции, благодаря скоординированным действиям нарядов транспортное средство было оперативно установлено и остановлено. В салоне находились потерпевший и несколько мужчин, причастных к инциденту. По предварительным данным, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и под надуманным предлогом пытались оказать психологическое давление на гражданина. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия.