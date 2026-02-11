Ричмонд
Житель Минска облил сожительницу горячим кофе и пойдет под суд

Минчанин получил уголовное дело, облив кофе свою сожительницу.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска облил сожительницу горячим кофе и пойдет под суд. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступила информация от 38-летней жительницы Минска. Женщина сообщила, что сожитель угрожал ей физической расправой. По озвученному адресу оперативно приехали сотрудники Советского РУВД и задержали 30-летнего мужчину, который работает барменом в одном из минских кафе.

Минчанка сообщила, что ее сожитель пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и стал выяснять отношения.

«Вскоре слова сменились насилием: мужчина вылил на голову женщине горячий кофе и начал хватать за шею, проговаривая вслух угрозы», — привели подробности в милиции.

Женщина, испугавшись, спряталась в ванной и оттуда позвонила по номеру 102. Она призналась, что подобное происходило и ранее. Вместе с тем минчанка добавила, что жалела возлюбленного и не обращалась за помощью. В отношении жителя Минска было заведено уголовное дело за угрозу убийством.

Ранее белорус набрал кредитов по паспорту своего знакомого, а потом сжег документ.

Тем временем белорус попал в больницу после частной стоматологии, где его лечил даже не врач.

А еще синоптики обещают потепление до +5 градусов перед выходными в Беларуси.