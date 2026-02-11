Житель Минска облил сожительницу горячим кофе и пойдет под суд

Женщина, испугавшись, спряталась в ванной и оттуда позвонила по номеру 102. Она призналась, что подобное происходило и ранее. Вместе с тем минчанка добавила, что жалела возлюбленного и не обращалась за помощью. В отношении жителя Минска было заведено уголовное дело за угрозу убийством.