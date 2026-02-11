Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрутка с пассажирами влетела в отбойник на трассе под Волгоградом

ДТП произошло на скользкой дороге под танцующим мостом.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В ДТП с участием маршрутки в хуторе Бобры под Волгоградом пострадали три человека. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, микроавтобус с людьми влетел в металлический отбойник на дороге на улице Первомайской — под танцующим мостом через Волгу. На кадрах с места ДТП дорога больше напоминает каток. Возможно, водитель не справился с управлением на скользкой магистрали.

Как сообщили в пресс-службе регионального Главка, в аварии пострадали три пассажира маршрутного такси. Обстоятельства происшествия уточняются.