Маршрутка с пассажирами влетела в отбойник на трассе под Волгоградом

В ДТП с участием маршрутки в хуторе Бобры под Волгоградом пострадали три человека. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, микроавтобус с людьми влетел в металлический отбойник на дороге на улице Первомайской — под танцующим мостом через Волгу. На кадрах с места ДТП дорога больше напоминает каток. Возможно, водитель не справился с управлением на скользкой магистрали.