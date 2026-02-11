Казахстан передаст России дело об убийстве экс-судьи Сайлыбаевой

«Нашим МВД возбуждено уголовное дело по факту истязания. В Российскую Федерацию направлено международное следственное поручение для установления гражданства обоих лиц. Как вы знаете, Россия, так же как и мы, не выдает своих граждан. После того как будет определено их гражданство, материалы уголовного дела будут переданы российской стороне, чтобы они понесли соответствующее наказание», — сказал Койгельдиев.