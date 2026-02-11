Казахстан передаст России дело об убийстве экс-судьи Сайлыбаевой

Как сообщил на брифинге в мажилисе заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев, уголовное производство уже открыто, а для установления всех юридических обстоятельств подключены межгосударственные механизмы.
«Нашим МВД возбуждено уголовное дело по факту истязания. В Российскую Федерацию направлено международное следственное поручение для установления гражданства обоих лиц. Как вы знаете, Россия, так же как и мы, не выдает своих граждан. После того как будет определено их гражданство, материалы уголовного дела будут переданы российской стороне, чтобы они понесли соответствующее наказание», — сказал Койгельдиев.
Международное взаимодействие.
Представитель надзорного органа уточнил, что дальнейшие действия напрямую зависят от официальных ответов и процедур между ведомствами двух стран.
«Мы работаем исключительно по официальным данным. Следственное поручение направлено — это официальный документ. Как только получим ответ, незамедлительно примем все необходимые меры со своей стороны», — пояснил он.
Конкретные сроки пока не обозначены.
Журналисты поинтересовались сроками расследования, однако конкретных дат в Генпрокуратуре пока не называют.
«Пока не могу назвать точные сроки. Надеюсь, что это произойдет в этом году, возможно даже в ближайшее время», — отметил Койгельдиев.
Подозреваемых ищут через Интерпол.
Также журналисты задали вопрос о процессуальном статусе подозреваемых и предпринимаемых мерах по их розыску.
«Они объявлены в розыск. Куда бы они ни направились, они находятся в международном розыске по линии Интерпол», — заключил заместитель генпрокурора.
Контекст.
Бывшая судья Сарыаркинского районного суда Астаны Айгуль Сайлыбаева пропала в Германии в начале июня 2024 года. По словам родственников, ранее она жаловалась на насилие со стороны супруга Александра Донцова.
16 июня тело Сайлыбаевой с множественными ножевыми ранениями обнаружили на окраине города Бенсхайм — по данным следствия, оно находилось в пластиковом пакете в карьере. Экспертиза установила, что женщина была беременна, срок составлял 24 недели. Казахстанский адвокат Жанна Уразбахова отмечала, что убийство было совершено с особой жестокостью.
Немецкие правоохранительные органы назвали основной подозреваемой мать супруга погибшей — Наталью Донцову, которая, по их данным, покинула страну в день исчезновения женщины.
Расследование осложнилось тем, что предполагаемые фигуранты находятся за пределами Казахстана. В декабре 2025 года МВД объявило Наталью Донцову и ее сына Александра Донцова в розыск.
Позднее появилась информация об их задержании в Москве. По словам адвоката Мурата Адама и брата погибшей Каната Сайлыбаева, обоих доставили в полицию, сейчас решается вопрос об экстрадиции подозреваемых. При этом межгосударственные процедуры могут занять длительное время, а российские правоохранительные органы начали собственную проверку по делу.
Ранее «Курсив» писал, что после сообщений о возможной работе бывшего супруга Айгуль Сайлыбаевой в российском вузе ВШЭ пользователи сервиса 2ГИС массово занизили рейтинг учебного заведения.