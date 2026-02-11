У экс-главы свердловской поликлиники нашли поддельный диплом

В суде установлено, что обвиняемая не причинила какой-либо реальный ущерб, а также имеет только положительную характеристику, занимается благотворительностью и воспитывает несовершеннолетних детей. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 месяца.