У экс-главы свердловской поликлиники нашли поддельный диплом

Североуральский городской суд признал виновной экс-заведующую поликлиникой в том, что она заняла должность врача-терапевта и руководителя медучреждения, имея фальшивые документы о высшем медицинском образовании.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

«Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 327 УК РФ. “Использование заведомо подложного документа”. Обвинение настаивало, что действия подсудимой создавали потенциальную угрозу для здоровья пациентов, поскольку она занимала ответственные должности, не имея необходимой квалификации», — заявили в ведомстве.

В суде установлено, что обвиняемая не причинила какой-либо реальный ущерб, а также имеет только положительную характеристику, занимается благотворительностью и воспитывает несовершеннолетних детей. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 месяца.

