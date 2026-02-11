ДТП со школьным автобусом произошло в Бурятии

В селе Нижний Саянтуй Бурятии произошло ДТП со школьным автобусом. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы МВД Бурятии.
— 10 февраля около 13:05 по местному времени 37-летний водитель автобуса «Газель Некст» перевозил детей и не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мазда Демио», — пояснили в полиции.
Один из пассажиров автобуса, 7-летний ребенок, обратился за медицинской помощью 11 февраля. Пострадавший получил травму головы, ему оказали необходимую помощь. К счастью, другие ученики, находившиеся в автобусе на момент столкновения, не пострадали. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре на улице Ржанова заливает дорогу из-за коммунальной аварии. Повреждение произошло на сетях, за которые отвечают жильцы домов. Проблему зафиксировали еще 4 февраля.