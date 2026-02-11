ДТП со школьным автобусом произошло в Бурятии

Один из пассажиров автобуса, 7-летний ребенок, обратился за медицинской помощью 11 февраля. Пострадавший получил травму головы, ему оказали необходимую помощь. К счастью, другие ученики, находившиеся в автобусе на момент столкновения, не пострадали. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».