Организатора парома между Сочи и Турцией обвиняют в финансовых махинациях

ООО «СВС Шиппинг» осенью прошлого года объявило о возобновлении паромного сообщения между Сочи и турецким Трабзоном. Судно Seabridge вышло из Трабзона 5 ноября, однако разрешение на заход в порт Сочи получено не было, и спустя двое суток паром вернулся в Турцию. Российские компетентные органы тогда заявили о несоблюдении организаторами рейсов требований безопасности.