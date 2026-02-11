В Петербурге проходят похороны убитого мальчика

Как сообщал ранее представитель семьи, юрист Никита Сорокин, траурная церемония организована на центральной площади кладбища. С покойным смогут проститься все желающие и сочувствующие.
Представитель семьи попросил всех, кто придет прощаться, вести себя корректно, уважительно, без оскорблений и обвинений. Журналистов попросили воздержаться от большого количества вопросов родственникам мальчика.
Мальчик исчез 30 января. Выяснилось, что ребенок, подрабатывавший мытьем стекол и фар автомобилей, сел в машину к мужчине на парковке гипермаркета на Таллинском шоссе Петербурга, после чего перестал выходить на связь. Ребенка искали сотни волонтеров. Вскоре в Псковской области в ходе погони был задержан 38-летний подозреваемый, проживавший в Ломоносовском районе Ленобласти. Как установлено, он убил ребенка в ходе конфликта и бросил тело в водоем в Ломоносовском районе, а затем поменял автомобиль и пытался скрыться.
Мужчина признался в убийстве и показал место, где спрятал тело. Ему предъявлено обвинение в убийстве ребенка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).
Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу также возбудили уголовное дело по факту халатности по части 2 статьи 293 УК РФ. Его фигурантами станут должностные лица школы, в которой по месту жительства должен был учиться, но не учился погибший ребенок, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района, в котором жила семья.