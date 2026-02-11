В Петербурге проходят похороны убитого мальчика

Мальчик исчез 30 января. Выяснилось, что ребенок, подрабатывавший мытьем стекол и фар автомобилей, сел в машину к мужчине на парковке гипермаркета на Таллинском шоссе Петербурга, после чего перестал выходить на связь. Ребенка искали сотни волонтеров. Вскоре в Псковской области в ходе погони был задержан 38-летний подозреваемый, проживавший в Ломоносовском районе Ленобласти. Как установлено, он убил ребенка в ходе конфликта и бросил тело в водоем в Ломоносовском районе, а затем поменял автомобиль и пытался скрыться.