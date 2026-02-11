Пожилой мужчина умер на улице в Ростове из-за оторвавшегося тромба

Пожилой мужчина скончался на улице Вильнюсской в Ростове-на-Дону из-за оторвавшегося тромба. О случившемся в своем телеграм-канале рассказал глава администрации Первомайского района города Сергей Ковшиков.
— Сегодня на тротуаре на улице Вильнюсской умер пожилой мужчина. Лично выехал на место происшествия. Сотрудники скорой помощи прибыли оперативно. По предварительным данным медиков, причина смерти — оторвавшийся тромб, — написал Сергей Ковшиков.
Чиновник выразил соболезнования родным и близким умершего.
Ранее о трагедии рассказали в соцсетях. По словам очевидцев, мужчине стало плохо, он присел, а затем упал и больше не двигался.
