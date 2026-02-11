Ричмонд
Пожилой мужчина умер на улице в Ростове из-за оторвавшегося тромба

На улице в Ростове умер пожилой мужчина, специалисты назвали предварительную версию смерти.

Источник: Комсомольская правда

Пожилой мужчина скончался на улице Вильнюсской в Ростове-на-Дону из-за оторвавшегося тромба. О случившемся в своем телеграм-канале рассказал глава администрации Первомайского района города Сергей Ковшиков.

— Сегодня на тротуаре на улице Вильнюсской умер пожилой мужчина. Лично выехал на место происшествия. Сотрудники скорой помощи прибыли оперативно. По предварительным данным медиков, причина смерти — оторвавшийся тромб, — написал Сергей Ковшиков.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким умершего.

Ранее о трагедии рассказали в соцсетях. По словам очевидцев, мужчине стало плохо, он присел, а затем упал и больше не двигался.

