В Иркутске ликвидировали теневой банк с оборотом более 1 млрд рублей

В Иркутской области пресечена деятельность преступной группы, организовавшей масштабную схему незаконного обналичивания денежных средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
По данным следствия, четверо жителей Иркутска с 2020 года оказывали нелегальные финансовые услуги широкому кругу лиц. Используя счета более 20 подконтрольных фиктивных компаний, злоумышленники обналичили свыше 1 млрд рублей. Деньги переводились на счета «однодневок» под видом оплаты мнимых сделок.
Кроме того, фигуранты без лицензии занимались инкассацией, денежными переводами и кассовым обслуживанием клиентов. Общая сумма преступного дохода за пять лет составила не менее 194 млн рублей.
Следственные действия по местам жительства и регистрации фигурантов прошли при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. В ходе серии обысков правоохранители обнаружили и изъяли значительные суммы наличности: 1,5 млн рублей, более 100 тыс. долларов и 18,5 тыс. евро; а также четыре автомобиля и два мотоцикла. Кроме того, оперативники конфисковали финансовую документацию и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства функционирования криминальной сети.