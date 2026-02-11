Ричмонд
2 человека погибли и 16 лишились жилья при пожаре в Серпухове

При пожаре в жилом доме в Серпухове погибли два человека, еще 16 остались без крова. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев пообещал взять под личный контроль помощь пострадавшим.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В подмосковном Серпухове в результате пожара в жилом доме погибли два человека, еще 16 остались без крова. Помощь пострадавшим и решение их жилищного вопроса обещал оказать президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Возгорание произошло в доме, разделенном на несколько квартир. Жертвами огня стали отец семейства и дедушка, которые не смогли выбраться из помещения. Всего в результате инцидента жилья лишились 16 человек, включая семьи с детьми.

На данный момент все жители сгоревшего дома уже расселены в съемные квартиры. Состояние ранее находившихся в реанимации детей стабилизировалось, и они переведены в обычные палаты.

«Братья и сестры, мы как одна большая семья! Чужой беды не бывает. Никого не оставим. Дети, оставшиеся без родителей, тоже не останутся без жилья. Они получат образование и будут под нашим присмотром», — написал Кремлев в своем телеграм-канале.