2 человека погибли и 16 лишились жилья при пожаре в Серпухове

В подмосковном Серпухове в результате пожара в жилом доме погибли два человека, еще 16 остались без крова. Помощь пострадавшим и решение их жилищного вопроса обещал оказать президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Возгорание произошло в доме, разделенном на несколько квартир. Жертвами огня стали отец семейства и дедушка, которые не смогли выбраться из помещения. Всего в результате инцидента жилья лишились 16 человек, включая семьи с детьми.
На данный момент все жители сгоревшего дома уже расселены в съемные квартиры. Состояние ранее находившихся в реанимации детей стабилизировалось, и они переведены в обычные палаты.
«Братья и сестры, мы как одна большая семья! Чужой беды не бывает. Никого не оставим. Дети, оставшиеся без родителей, тоже не останутся без жилья. Они получат образование и будут под нашим присмотром», — написал Кремлев в своем телеграм-канале.