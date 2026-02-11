Ричмонд
При стрельбе в техникуме в Анапе пострадали три человека

КРАСНОДАР, 11 фев — РИА Новости. Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, трое пострадали, злоумышленник задержан, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, сегодня в холле одного из техникумов в Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия. Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время злоумышленник задержан», — говорится в сообщении.