При стрельбе в техникуме в Анапе пострадали три человека

«По предварительной информации, сегодня в холле одного из техникумов в Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия. Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время злоумышленник задержан», — говорится в сообщении.