Появилось фото с места взятой на таран автозаправки в Самаре

На месте происшествия работают специалисты СУ СК РФ.

Источник: Telegram-канал СУ СК России по Самарской области

Специалисты областного управления Следкома РФ работают на месте чрезвычайного происшествия на автозаправке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, в Самаре на АЗС по адресу Волжское шоссе, 5. на высокой скорости ворвался автомобиль и врезался в колонку для раздачи топлива. Перед самым моментом столкновения машина взорвалась.

Как сообщают в областном СУ СК РФ, за рулем взорвавшейся машины был мужчина 1998 года рождения. В соцсетях ранее появилась информация, что это житель Башкортостана. Сотрудники заправки оперативно потушили горящий автомобиль и вызвали экстренные службы.

Также в результате аварии пострадал 37-летний водитель другого автомобиля. Он госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Следователи работают на месте происшествия и выполняют все необходимые процессуальные действия.