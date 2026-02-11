Появилось фото с места взятой на таран автозаправки в Самаре

Специалисты областного управления Следкома РФ работают на месте чрезвычайного происшествия на автозаправке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как сообщалось ранее, в Самаре на АЗС по адресу Волжское шоссе, 5. на высокой скорости ворвался автомобиль и врезался в колонку для раздачи топлива. Перед самым моментом столкновения машина взорвалась.
Как сообщают в областном СУ СК РФ, за рулем взорвавшейся машины был мужчина 1998 года рождения. В соцсетях ранее появилась информация, что это житель Башкортостана. Сотрудники заправки оперативно потушили горящий автомобиль и вызвали экстренные службы.
Также в результате аварии пострадал 37-летний водитель другого автомобиля. Он госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.
Следователи работают на месте происшествия и выполняют все необходимые процессуальные действия.