Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При стрельбе в техникуме в Анапе погиб человек

Охранник погиб при стрельбе в колледже в Анапе, он не дал стрелявшему зайти в здание, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент, есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы», — рассказал Кондратьев. Губернатор добавил, что нападавший пытался попасть вглубь здания, но охранник не дал ему этого сделать.

По его информации, пострадали двое, но данные уточняются. МВД изначально сообщило о трех пострадавших, но позднее уточнило, что один из них скончался.

Состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое. Произошедшее Кондратьев назвал «чудовищным преступлением».

Стрельба в техникуме в Анапе произошла днем 11 февраля. «По предварительной информации, сегодня в холле одного из техникумов в Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия», — сообщило управление МВД по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

«Комсомольская правда» писала, что на улице Промышленной рядом со зданием учебного учреждения прозвучало до шести выстрелов. На этой улице находится Анапский индустриальный техникум.

Нападавшего задержали, его мотивы выясняются.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше