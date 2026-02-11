В Уфе назвали профессии с самой высокой смертностью на работе

В Уфе за пять лет на рабочих местах скончались 138 человек. Данные представила директор местного НИИ медицины труда Эльмира Шайхлисламова на совещании в администрации города.
Чаще всего трагедии случались в обрабатывающей промышленности: на них приходится 18% всех случаев. Чуть меньше, 16%, на транспорте и складах. Причем большинство погибших работали в условиях, которые официально считаются допустимыми. Почти 90% умерших — это мужчины. Каждому четвертому было от 50 до 59 лет.
Самые опасные профессии, по словам Шайхлисламовой, это водители, слесари, охранники и сторожа. Директор отметила, что в 95% случаев сердце работников не выдерживало из-за ишемии и острого инфаркта.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев остался недоволен тем, как власти следят за безопасностью на стройках. Он заметил, что каждый год люди падают с высоты, и , по его мнению, терять работников из-за халатности и плохой организации труда просто недопустимо. Мавлиев потребовал от своих замов усилить контроль.
