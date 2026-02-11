В Уфе назвали профессии с самой высокой смертностью на работе

Чаще всего трагедии случались в обрабатывающей промышленности: на них приходится 18% всех случаев. Чуть меньше, 16%, на транспорте и складах. Причем большинство погибших работали в условиях, которые официально считаются допустимыми. Почти 90% умерших — это мужчины. Каждому четвертому было от 50 до 59 лет.