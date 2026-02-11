Назван поставщик еды для пермского детсада, где отравились дети

ПЕРМЬ, 11 фев — РИА Новости. Договор об организации питания в пермском детском саду № 394, где выявлены случаи кишечной инфекции, заключен около месяца назад с компанией «Май-М», следует из документов соответствующей госзакупки, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении “Центр развития ребенка — детский сад № 394”. Комиссия приняла решение признать победителем конкурса ООО “Май-М”. Срок начала оказания услуг: 12.01.2026 “, — говорится в протоколе об итогах процедуры.
Начальная цена договора составила 20,8 миллиона рублей. В конкурсе участвовали компании «Май-М» и «Мирослава», а также ИП Бабкина. У участников были одинаковые ценовые предложения. Комиссия 18 декабря признала победителем ООО «Май-М», отметив уровень квалификации юрлица и наличие опыта работы. Контракт действует до января 2027 года.
В краевом Роспотребнадзоре РИА Новости подтвердили, что сейчас за питание детей в этом саду отвечает «Май-М».
По имеющемуся в открытых источниках телефону руководства компании с таким названием агентству отказались комментировать ситуацию.
Предыдущий аналогичный конкурс в конце декабря 2024 года выиграло ООО «ДиалогПлюс». Срок исполнения контракта на сумму более 19 миллионов рублей истекал в январе 2026 года, следует из документов.
В открытых источниках указано, что пермское ООО «Май-М» работает на рынке с 2014 года и специализируется на деятельности по организации питания. Компания выступает в роли исполнителя и в других контрактах, чаще всего они заключались с детскими садами и иными образовательными организациями.