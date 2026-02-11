На Южном кладбище похоронили убитого девятилетного мальчика из Петербурга

Попрощаться с убитым пришли около ста человек. Они принесли на кладбище детские игрушки и цветы. Для панихиды был открыт гроб. Провести открытое для всех желающих прощание решили родственники погибшего, сообщил защитник пострадавшей семьи Никита Сорокин. На месте дежурили сотрудники полиции и Росгвардии.
Девятилетний мальчик пропал 30 января. О том, что ребенок не вернулся домой, вечером в полицию сообщила его мать. К поискам подключилось более 200 волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», полиция, Росгвардия и службы технического мониторинга. Как установили правоохранители, на парковке у «Ленты» ребенок иногда подрабатывал, предлагая водителям помыть стекла автомобилей. Камеры наблюдения зафиксировали, как он подошел к внедорожнику Toyota Fortuner и после короткого разговора с водителем сел в машину на пассажирское сиденье.
По версии следствия, Павел Жилкин, ранее знакомый с несовершеннолетним, позвал мальчика в свое авто и повез его в сторону своего дома в Яльгелево в Ленобласти. На этом отрезке пути между ребенком и мужчиной произошел конфликт.
Причиной стал отказ мальчика вступить в сексуальный контакт с Жилкиным. Тогда фигурант нанес несколько ударов кулаком в голову жертвы. Установлено, что это привело к смерти мальчика еще внутри авто. Убедившись в смерти ребенка, Жилкин утопил труп в Симоновском ручье, чтобы скрыть следы преступления.
Суд в Петербурге 3 февраля отправил обвиняемого в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в СИЗО.