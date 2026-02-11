На Южном кладбище похоронили убитого девятилетного мальчика из Петербурга

Девятилетний мальчик пропал 30 января. О том, что ребенок не вернулся домой, вечером в полицию сообщила его мать. К поискам подключилось более 200 волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», полиция, Росгвардия и службы технического мониторинга. Как установили правоохранители, на парковке у «Ленты» ребенок иногда подрабатывал, предлагая водителям помыть стекла автомобилей. Камеры наблюдения зафиксировали, как он подошел к внедорожнику Toyota Fortuner и после короткого разговора с водителем сел в машину на пассажирское сиденье.