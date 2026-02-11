Стрельба в Анапе. Главное

Стрельба началась в холле анапского учебного учреждения. Охранник не позволил нападавшему пройти дальше в здание. Он оперативно среагировал на случившееся и вызвал правоохранительные органы на место.
Согласно предварительной информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, стрелявшим является студент учебного учреждения. Он пришел в здание с неустановленным оружием. Молодого человека задержали.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося и мотивы действий задержанного устанавливаются. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил благодарность сотрудникам Росгвардии за оперативную работу.
Вениамин Кондратьев также отметил, что все медицинские учреждения готовы принимать пострадавших. При необходимости их доставят в краевые учреждения. Сейчас количество пострадавших еще уточняется.
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту произошедшей стрельбы. Анапский межрайонный прокурор находится на месте происшествия и координирует работу спецслужб.
По факту произошедшего сотрудниками Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, на место происшествия выехала группа опытных следователей и криминалистов. Проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин, способствовавших совершению преступлений.