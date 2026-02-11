Итальянский полицейский Риккардо Сальваньо официально признался в убийстве 25-летнего молдавского бармена Серджиу Цырнэ, совершенном в ночь с 30 на 31 декабря в пригороде Венеции. В ходе пятичасового допроса 40-летний офицер подтвердил, что именно он нажал на курок, однако настаивает на том, что смертельный выстрел в лоб был «случайным» и произошел в состоянии сильного стресса.
Согласно материалам следствия, Сальваньо и его предполагаемый сообщник, 38-летний Андреа Весково, похитили Серджиу Цырнэ в Венеции, угрожая табельным оружием. Молодого человека вывезли в поле около трех часов ночи. По версии защиты, выстрел не был казнью в упор, а произошел в условиях плохой видимости и «измененного состояния» фигурантов, которые перед этим употребляли кокаин. Сообщник Весково ранее пытался снять с себя вину, утверждая, что покинул место происшествия до убийства, однако Сальваньо эти показания опровергает, заявляя, что коллега находился рядом до конца.
Основным мотивом преступления стал шантаж: Сальваньо утверждает, что его запугивали видеозаписью встречи с трансексуалом, состоявшейся 22 декабря. Полицейский боялся краха карьеры и считал, что Цырнэ владеет информацией об этом видео или причастен к его распространению. На допросе офицер заявил, что неизвестные лица оказывали на него давление, заставляя совершать незаконные действия в обмен на неразглашение компромата, и называли его «инфильтрированным».
Несмотря на признание в стрельбе, Сальваньо отрицает угрозы в адрес семьи сообщника, утверждая, что даже извинился перед ним за вовлечение в это дело.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Красноречивее всей статистики и соцопросов: В Кишиневе в каждом подъезде каждого дома пустуют до половины квартир — люди уехали на заработки за границу.
У моих сограждан умерла надежда на то. что можно жить в этой стране, жить достойно, получать достойную зарплату, на то, что государство не считает тебя «быдлом» и лишь источником выкачивания налогов (далее…).
Молдова превращается в пустыню: Старшее поколение вымирает быстрее, чем в других странах, а молодёжь стремительно покидает родину, убегая от невыносимых условий жизни.
Центр демографических исследований провел очередной анализ — прогнозы неутешительны (далее…).
Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем.
Вместе с другими европейцами молдаване будут бороться с США (далее…).