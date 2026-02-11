Полицейский признался в убийстве гражданина Молдовы Серджиу Цырнэ в Италии: Офицер утверждает, что нажал на курок «случайно» в состоянии наркотического опьянения и сильного стресса

Согласно материалам следствия, Сальваньо и его предполагаемый сообщник, 38-летний Андреа Весково, похитили Серджиу Цырнэ в Венеции, угрожая табельным оружием. Молодого человека вывезли в поле около трех часов ночи. По версии защиты, выстрел не был казнью в упор, а произошел в условиях плохой видимости и «измененного состояния» фигурантов, которые перед этим употребляли кокаин. Сообщник Весково ранее пытался снять с себя вину, утверждая, что покинул место происшествия до убийства, однако Сальваньо эти показания опровергает, заявляя, что коллега находился рядом до конца.