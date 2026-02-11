Открывший стрельбу в колледже Анапы подросток предупреждал о нападении в интернете

«Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадется мне на пути, — умрет» — такой статус, по данным телеграм-канала «Белорусский силовик», был установлен в мессенджере у 17-летнего подростка, открывшего сегодня огонь из похищенного у родственников ружья в образовательном учреждении Анапы.
Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы. По данным ведомства, сегодня днем вооруженный учащийся начал стрелять по гражданам, находившимся в здании. Нападавший был обезврежен и задержан. Для расследования обстоятельств преступления на место направлена группа опытных следователей и криминалистов краевого аппарата управления.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале уточнил информацию о жертвах. По его словам, погиб один охранник учебного заведения.
«Охранник первым принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум», — написал глава региона.
По данным губернатора, еще два человека получили ранения средней степени тяжести.
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту инцидента. На месте происшествия находится Анапский межрайонный прокурор, который координирует работу служб и правоохранительных органов.