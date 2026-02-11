Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открывший стрельбу в колледже Анапы подросток предупреждал о нападении в интернете

17-летний студент, устроивший стрельбу в колледже Анапы, перед атакой опубликовал угрожающий статус в мессенджере. Жертвой стрелка стал охранник, не пустивший его вглубь здания, еще двое ранены. СК возбудил уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадется мне на пути, — умрет» — такой статус, по данным телеграм-канала «Белорусский силовик», был установлен в мессенджере у 17-летнего подростка, открывшего сегодня огонь из похищенного у родственников ружья в образовательном учреждении Анапы.

Телеграм-каналы Mash и Baza пишут о том, что до этого он сообщал о намерении заминировать школу и размещал в своих соцсетях фото преступников, совершавших подобные нападения.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы. По данным ведомства, сегодня днем вооруженный учащийся начал стрелять по гражданам, находившимся в здании. Нападавший был обезврежен и задержан. Для расследования обстоятельств преступления на место направлена группа опытных следователей и криминалистов краевого аппарата управления.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале уточнил информацию о жертвах. По его словам, погиб один охранник учебного заведения.

«Охранник первым принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум», — написал глава региона.

По данным губернатора, еще два человека получили ранения средней степени тяжести.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту инцидента. На месте происшествия находится Анапский межрайонный прокурор, который координирует работу служб и правоохранительных органов.