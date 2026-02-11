Открывший стрельбу в колледже Анапы подросток предупреждал о нападении в интернете

«Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадется мне на пути, — умрет» — такой статус, по данным телеграм-канала «Белорусский силовик», был установлен в мессенджере у 17-летнего подростка, открывшего сегодня огонь из похищенного у родственников ружья в образовательном учреждении Анапы.