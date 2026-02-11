Житель Уфы получил шесть лет за аферы на 30 миллионов рублей

В Уфе вынесли приговор местному жителю, провернувшему крупную аферу. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к шести годам колонии общего режима. В зале заседания мужчину взяли под стражу немедленно, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
История тянется с 2017 года. Тогда арбитражный суд объявил уфимца банкротом и запустил процедуру распродажи его имущества. Оставаясь теневым хозяином двух коммерческих фирм, он приказал подставному директору взять у компании и частного лица два займа на общую сумму 4 миллиона рублей. Обещал вернуть под 20 процентов годовых, но на самом деле возвращать ничего не собирался.
После этого мужчина придумал схему с выкупом арендуемых помещений на улице Владивостокской. Не имея на то никаких законных прав, он умудрился получить от покупателей более 25 миллионов рублей, которые были присвоены.
