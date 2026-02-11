Ричмонд
Смертельный пожар в Кишиневе: В огне погибла 67-летняя женщина

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

В Кишиневе вечером 10 февраля в квартире по улице Негрештень вспыхнул пожар, унесший жизнь 67-летней владелицы жилья. Сообщение о задымлении поступило в службу 112 от соседей в 21:33, сообщает ГИЧС.

Прибывшие на место три расчета спасателей обнаружили в помещении сильно обгоревшее тело женщины. Огонь удалось полностью потушить к 22:16.

По предварительной версии ГИЧС, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

