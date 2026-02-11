В Аксае двух полицейских обвинили в получении крупной взятки от подозреваемых

Под следствием оказались участковые уполномоченные полиции ОУУП и ПДН отдела МВД России по Аксайскому району. Предварительно, правоохранители сговорились и взяли 500 тысяч рублей с двух подозреваемых в хранении наркотиков. За деньги полицейские якобы обещали нарушителям не привлекать их к ответственности.