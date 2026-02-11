В Аксае двух полицейских обвинили в получении крупной взятки от подозреваемых

В Аксае двум сотрудникам полиции предъявили обвинение в получении крупной взятки (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сейчас подозреваемые под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Под следствием оказались участковые уполномоченные полиции ОУУП и ПДН отдела МВД России по Аксайскому району. Предварительно, правоохранители сговорились и взяли 500 тысяч рублей с двух подозреваемых в хранении наркотиков. За деньги полицейские якобы обещали нарушителям не привлекать их к ответственности.
— Противоправные действия участковых раскрыли сотрудники собственной безопасности МВД. В настоящее время проводится следствие, выясняются обстоятельства преступления, — прокомментировали в СК.
Ситуацию также подвердили в ГУ МВД России по Ростовской области. В ведомстве добавили, что подозреваемых правоохранителей отстранили от работы на период расследования.
