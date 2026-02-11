Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аксае двух полицейских обвинили в получении крупной взятки от подозреваемых

На Дону двух участковых взяли под стражу в рамках дела о взятке в 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае двум сотрудникам полиции предъявили обвинение в получении крупной взятки (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сейчас подозреваемые под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Под следствием оказались участковые уполномоченные полиции ОУУП и ПДН отдела МВД России по Аксайскому району. Предварительно, правоохранители сговорились и взяли 500 тысяч рублей с двух подозреваемых в хранении наркотиков. За деньги полицейские якобы обещали нарушителям не привлекать их к ответственности.

— Противоправные действия участковых раскрыли сотрудники собственной безопасности МВД. В настоящее время проводится следствие, выясняются обстоятельства преступления, — прокомментировали в СК.

Ситуацию также подвердили в ГУ МВД России по Ростовской области. В ведомстве добавили, что подозреваемых правоохранителей отстранили от работы на период расследования.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.