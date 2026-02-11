Ричмонд
Baza: до 96 выросло число отравившихся в петербургской школе

Число пострадавших в школе № 39 Невского района Санкт-Петербурга увеличилось до 96 человек. Baza пишет, что кишечная инфекция выявлена у 84 детей. Ранее по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге зафиксирована масштабная вспышка острой кишечной инфекции в средней общеобразовательной школе № 39 Невского района. На данный момент число заболевших достигло почти ста человек, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации канала, в период с 4 по 11 февраля симптомы инфекции выявлены у 96 человек, включая 84 детей. Девять учеников были госпитализированы в медицинские учреждения города.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сообщалось о 25 отравившихся.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль и затребовал доклад о ходе расследования у руководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Павла Выменца. По данным Роспотребнадзора, первые случаи заболевания начали фиксировать еще 4 февраля, когда после жалоб на плохое самочувствие были госпитализированы семь человек.