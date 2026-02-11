Baza: до 96 выросло число отравившихся в петербургской школе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль и затребовал доклад о ходе расследования у руководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Павла Выменца. По данным Роспотребнадзора, первые случаи заболевания начали фиксировать еще 4 февраля, когда после жалоб на плохое самочувствие были госпитализированы семь человек.