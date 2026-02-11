Соучастника покушения на генерала Алексеева Павла Васина арестовали

Накануне ФСБ был задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева По данным ФСБ, Павел Васин обеспечил ранее задержанных агента Службы безопасности Украины Любомира Корбу и своего отца Виктора Васина транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, а также приобрел средства технического контроля: видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки и определения маршрутов передвижения объектов посягательств.