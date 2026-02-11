Соучастника покушения на генерала Алексеева Павла Васина арестовали

«Ходатайство органов предварительного расследования удовлетворить. Избрать в отношении обвиняемого Васина П. меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля 2026 года», — огласил решение судья.
Накануне ФСБ был задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева По данным ФСБ, Павел Васин обеспечил ранее задержанных агента Службы безопасности Украины Любомира Корбу и своего отца Виктора Васина транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, а также приобрел средства технического контроля: видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки и определения маршрутов передвижения объектов посягательств.
Он оказывал содействие в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов заинтересованности СБУ с использованием интернет-приложений и поисковых систем. Павел Васин дал признательные показания и сообщил о слежке за еще двумя сотрудниками Минобороны России.