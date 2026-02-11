Уральский юрист, обвиненный в госизмене, останется в СИЗО

Захарову и Качанова обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 284.1 УК РФ «Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности в соответствии с законодательством РФ». Они останутся в СИЗО до 15 февраля.