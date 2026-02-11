Уральский юрист, обвиненный в госизмене, останется в СИЗО

Уральский юрист Алексей Соколов, обвиненный в госизмене, останется в СИЗО. Напомним, что по версии обвинения, он неоднократно размещал в своем telegram-канале «Правозащитники Урала» экстремистскую символику.
Кроме этого, Соколова вместе с другими правозащитниками — Ларисой Захаровой и Романом Качановым обвиняют в осваивании грантовых средств от Норвежского Хельсинского комитета и Национального фонда, признанных нежелательными на территории РФ, ранее у них прошли обыски.
Захарову и Качанова обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 284.1 УК РФ «Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности в соответствии с законодательством РФ». Они останутся в СИЗО до 15 февраля.
— Органами предварительного расследования Соколов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ — «Государственная измена», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения Соколову. Юрист останется в СИЗО до 15 июня 2026 года.