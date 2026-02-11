В Ростовской области в суд передали дело о взятке сотруднику налоговой службы

В Ростовской области в суд передали дело в отношении предпринимателя, передавшего подкуп налоговому инспектору. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Следствие вели по статье «Дача взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По данным СК, подозреваемый передал 9 млн рублей в надежде, что никто не узнает о доблении его бизнеса для уклонения от налогов.
Известно, что во время расследования на имущество бизнесмена общей стоимостью в 50 млн рублей наложили арест.
Материалы следствия в суд передали с утвержденным обвинительным заключением. Отдельно рассматривается дело в отношении налогового инспектора.
