В Ростовской области в суд передали дело о взятке сотруднику налоговой службы

На Дону бизнесмен пытался подкупить сотрудника налоговой, дело уже передали в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в суд передали дело в отношении предпринимателя, передавшего подкуп налоговому инспектору. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Следствие вели по статье «Дача взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По данным СК, подозреваемый передал 9 млн рублей в надежде, что никто не узнает о доблении его бизнеса для уклонения от налогов.

Известно, что во время расследования на имущество бизнесмена общей стоимостью в 50 млн рублей наложили арест.

Материалы следствия в суд передали с утвержденным обвинительным заключением. Отдельно рассматривается дело в отношении налогового инспектора.

