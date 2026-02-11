Легковушка влетела в тепловоз на станции Рябово в Ленобласти. Инцидент случился днем 11 февраля. Водитель автомобиля проигнорировал красный сигнал светофора на переезде и поехал на железнодорожные пути. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, однако предотвратить столкновение не удалось. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
— В результате происшествия никто не пострадал. Подвижной состав остался на рельсах, движение поездов не было нарушено, — отметили в пресс-службе надзорного органа.
Ленинградская-Финляндская транспортная прокуратура выясняет все детали инцидента. В частности, проверяется соблюдение законодательства, которое регулирует безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
