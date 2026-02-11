Ричмонд
В Петербурге выявили 96 случаев острой кишечной инфекции

В школе Петербурга выявили 96 случаев кишечной инфекции, вызванной норовирусом.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Число подхвативших кишечную инфекцию в одной из школ Санкт-Петербурга выросло почти до ста, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора.

«Всего зарегистрировано 96 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга, сотрудников пищеблока АО “КСП “Волна””, — говорится в релизе.

У всех заболевших и контактных лиц обнаружили норовирусную инфекцию, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 37 заразившихся.

В школе провели комплекс мер по локализации и ликвидации очага инфекции.