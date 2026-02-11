Суд в Омске оставил в силе приговор экс-министру Владимиру Куприянову

В итоге суд оставил в силе решение предыдущего суда, то есть Любинского районного. Приговор Куприянову тем самым вступил в законную силу. Далее он все же может обжаловать его и в Верховном Суде, но до того останется отбывать тюремный срок, длина которого семь лет (в колонии строгого режима).