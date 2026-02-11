Суд в Омске оставил в силе приговор экс-министру Владимиру Куприянову

В среду, 11 февраля, облсуд рассмотрел апелляцию бывшего регионального министра труда и вице-губернатора Владимира Куприянова. Об этом мы уже сообщали примерно на момент прений сторон.
В итоге суд оставил в силе решение предыдущего суда, то есть Любинского районного. Приговор Куприянову тем самым вступил в законную силу. Далее он все же может обжаловать его и в Верховном Суде, но до того останется отбывать тюремный срок, длина которого семь лет (в колонии строгого режима).
Напомним, экс-министр не признавал свою вину, о чем говорил и в своем последнем слове в Любинском райсуде. Ему вменяют получение взяток от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова.