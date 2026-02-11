Ричмонд
Завотделением нижегородской больницы арестовали

Завотделением нижегородской больницы арестован по делу о мошенничестве.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. Заведующую офтальмологическим отделением больницы № 33 в Нижнем Новгороде, задержанную во вторник вместе с отцом — главврачом медучреждения по уголовному делу о мошенничестве, поместили под стражу, сообщает МВД региона.

Ранее прокуратура Нижегородской области сообщила, что в отношении главврача больницы № 33 и его дочь — завотделением той же больницы — возбуждено уголовное дело за необоснованное начисление ей зарплаты на сумму свыше 1 миллиона рублей.

«Заведующей офтальмологическим отделением предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с использованием должностного положения). Сегодня (11 февраля) обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что юридическая оценка действиям второго подозреваемого будет дана после улучшения состояния его здоровья.

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что главный врач больницы № 33 в Нижнем Новгороде Павел Зубеев, задержанный во вторник по уголовном уделу о мошенничестве, госпитализирован с подозрением на инфаркт.