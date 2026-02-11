Под Ростовом полицейского подозревают во взятке за права дочери

В Новочеркасске Ростовской области по подозрению в даче взятки задержан сотрудник полиции, рассказали в региональном следкоме. По данным ведомства, он передал сотрудникам ГАИ одного из регионов 150 тысяч рублей.
Эти деньги являлись залогом того, что дочь успешно сдаст экзамены и получит права. Однако об этом факте стало известно сотрудникам региональной ФСБ. На основании предоставленных ими материалов следком возбудил дело по статье «Дача взятки».
— В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, — рассказали в Донском СК.
Если дело дойдет до суда и вину подозреваемого признают, ему грозит до восьми лет лишением свободы.
