Пробки в Москве достигли восьми баллов

По данным интерактивной карты пробок, движение по-прежнему затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на большинстве набережных, а также по всему периметру МКАД. На вылетных магистралях также наблюдаются заторы в обоих направлениях.