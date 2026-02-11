Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Автомобильные заторы на дорогах Москвы оцениваются на 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс пробки» на 18:30 мск.

Источник: РИА "Новости"

По данным интерактивной карты пробок, движение по-прежнему затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на большинстве набережных, а также по всему периметру МКАД. На вылетных магистралях также наблюдаются заторы в обоих направлениях.

Как отметили в столичном департаменте транспорта, средняя скорость движения в городе составляет 22 км/ч. Интенсивное движение зафиксировано на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал; на Ленинградском шоссе по направлению в область; на внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады.

Ранее москвичей и гостей столицы попросили использовать для передвижения общественный транспорт, а тех, кто не может отказаться от поездок на личном автомобиле, по возможности планировать поездки после того, как спадет основной поток.