Пробки в Москве достигли восьми баллов

По данным интерактивной карты пробок, движение по-прежнему затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на большинстве набережных, а также по всему периметру МКАД. На вылетных магистралях также наблюдаются заторы в обоих направлениях.
Как отметили в столичном департаменте транспорта, средняя скорость движения в городе составляет 22 км/ч. Интенсивное движение зафиксировано на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал; на Ленинградском шоссе по направлению в область; на внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады.
Ранее москвичей и гостей столицы попросили использовать для передвижения общественный транспорт, а тех, кто не может отказаться от поездок на личном автомобиле, по возможности планировать поездки после того, как спадет основной поток.