ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ

БЕЛГОРОД, 11 фев — РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«⁨⁨По Белгороду и Белгородскому округу нанесен очередной ракетный удар. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

Серьезные повреждения получили инфраструктурные объекты. В нескольких муниципалитетах произошло отключение электроэнергии. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий.

ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

