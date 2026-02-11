В Ростовской области участковых подозревают в получении взятки в полмиллиона рублей

В Аксае Ростовской области оперативники собственной безопасности полиции совместно с сотрудниками региональной ФСБ установили, что два участковых причастны к получению взятки. По предварительным данным ГУ МВД, полицейские взяли 500 тысяч рублей от жителей, а взамен обещали им решить вопрос с возбуждением уголовного дела по статье, касающейся хранения и распространения наркотиков.