В Ростовской области участковых подозревают в получении взятки в полмиллиона рублей

Под Ростовом участковые за 500 тысяч обещали помочь избежать уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае Ростовской области оперативники собственной безопасности полиции совместно с сотрудниками региональной ФСБ установили, что два участковых причастны к получению взятки. По предварительным данным ГУ МВД, полицейские взяли 500 тысяч рублей от жителей, а взамен обещали им решить вопрос с возбуждением уголовного дела по статье, касающейся хранения и распространения наркотиков.

— На период проведения расследования участковые отстранены от исполнения служебных обязанностей, — рассказали в Донском главке.

По факту случившегося также возбуждено уголовное дело.

