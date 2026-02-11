Троих воронежских полицейских арестовали за издевательства над задержанным

В Воронеже следователи СУ СК предъявили обвинение в превышении должностных полномочий трем сотрудникам полиции.
По версии следствия, ночью 29 января 2026 года они задержали и доставили в отдел местного жителя. Мужчину проверяли на возможную причастность к совершенному преступлению. В ходе проверки полицейские применили к задержанному физическую силу, а затем вывезли его на патрульном автомобиле в лесополосу, где продолжили избиение, надев наручники, а также применили электрошокер, причинив телесные повреждения.
Потерпевший житель обратился в правоохранительные органы с заявлением на действия полицейских. Сейчас все трое полицейских находятся под стражей по решению суда.
— Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Воронежской области продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в пресс-службе воронежского СУ СК.
Собственную проверку организовали и оперативники регионального Главка МВД.