ДТП на Гомельщине: под колесами Volkswagen погиб подросток

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Смертельное ДТП произошло в среду в городе Василевичи Речицкого района Гомельской области — под колесами Volkswagen погиб 14-летний парень, сообщили в МВД Беларуси.
«Сегодня в 16:30 в городе Василевичи Речицкого района 36-летний водитель Volkswagen совершил наезд на 14-летнего подростка… парень погиб», — сказано в Telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, трагедия произошла, когда подросток стал пересекать проезжую часть на перекрестке по линии обочины.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, сообщили в министерстве.
В связи со случившимся там в очередной раз подчеркнули, что пешеходы при пересечении проезжей части должны убедиться в безопасности своих действий. Водителям следует выбирать такую скорость, которая позволит вовремя среагировать на изменяющуюся дорожную обстановку, добавили в МВД.