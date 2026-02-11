Услышали даже в поезде: появились подробности подрыва машины в Подмосковье

В подмосковном городе Фрязино бомба взорвалась в автомобиле марки Nissan в момент, когда его водитель, 50-летний Сергей Щ., подъехал к железнодорожному переезду рядом со станцией Фрязино. Взрыв был достаточно сильным, из-за чего его услышали пассажиры поезда, отошедшего от предыдущей платформы. В результате у машины оказалось повреждено днище. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил «МК».