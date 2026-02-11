Услышали даже в поезде: появились подробности подрыва машины в Подмосковье

В подмосковном городе Фрязино бомба взорвалась в автомобиле марки Nissan в момент, когда его водитель, 50-летний Сергей Щ., подъехал к железнодорожному переезду рядом со станцией Фрязино. Взрыв был достаточно сильным, из-за чего его услышали пассажиры поезда, отошедшего от предыдущей платформы. В результате у машины оказалось повреждено днище. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил «МК».
Эксперты определили, что мощность устройства составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
— Пострадавший пояснил следователям, что у него были определенные конфликты с деловыми партнерами. В последнее время Сергей занимался страховым бизнесом, — говорится в материале.
Мужчину госпитализировали с осколочным ранением голени, передает портал.
Взрыв в автомобиле произошел 10 февраля, после чего движение по железнодорожному переезду временно перекрыли. По факту взрыва в машине Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительной информации, причиной случившегося стала детонация неустановленного взрывного устройства, которое находилось в автомобиле.