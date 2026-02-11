Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шокирующая жестокость: В Молдове 20-летняя мать приговорена к тюрьме за истязание годовалого ребенка — женщина обжигала его огнём зажигалки и сигаретными окурками

Жительница Бельц была приговорена к трем годам лишения свободы за насилие в семье.

Источник: Комсомольская правда

20-летняя жительница Бельц была приговорена к трем годам лишения свободы за насилие в семье. Жертвой агрессии стал её собственный ребенок, которому исполнилось около года. По данным следствия, женщина неоднократно избивала малыша и наносила ему ожоги пламенем зажигалки и окурками.

Генеральная прокуратура сообщает, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие у ребенка множественных телесных повреждений: многочисленных гематом, ссадин, глазных кровоизлияний и термических ожогов. Эти травмы, нанесенные тупыми предметами и открытым огнем, причинили младенцу значительные физические и психологические страдания. Прокуроры подчеркивают, что любое насилие над детьми недопустимо и будет жестко караться в соответствии с законом.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Красноречивее всей статистики и соцопросов: В Кишиневе в каждом подъезде каждого дома пустуют до половины квартир — люди уехали на заработки за границу.

У моих сограждан умерла надежда на то. что можно жить в этой стране, жить достойно, получать достойную зарплату, на то, что государство не считает тебя «быдлом» и лишь источником выкачивания налогов (далее…).

Молдова превращается в пустыню: Старшее поколение вымирает быстрее, чем в других странах, а молодёжь стремительно покидает родину, убегая от невыносимых условий жизни.

Центр демографических исследований провел очередной анализ — прогнозы неутешительны (далее…).

Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем.

Вместе с другими европейцами молдаване будут бороться с США (далее…).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше