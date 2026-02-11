20-летняя жительница Бельц была приговорена к трем годам лишения свободы за насилие в семье. Жертвой агрессии стал её собственный ребенок, которому исполнилось около года. По данным следствия, женщина неоднократно избивала малыша и наносила ему ожоги пламенем зажигалки и окурками.
Генеральная прокуратура сообщает, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие у ребенка множественных телесных повреждений: многочисленных гематом, ссадин, глазных кровоизлияний и термических ожогов. Эти травмы, нанесенные тупыми предметами и открытым огнем, причинили младенцу значительные физические и психологические страдания. Прокуроры подчеркивают, что любое насилие над детьми недопустимо и будет жестко караться в соответствии с законом.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Красноречивее всей статистики и соцопросов: В Кишиневе в каждом подъезде каждого дома пустуют до половины квартир — люди уехали на заработки за границу.
У моих сограждан умерла надежда на то. что можно жить в этой стране, жить достойно, получать достойную зарплату, на то, что государство не считает тебя «быдлом» и лишь источником выкачивания налогов (далее…).
Молдова превращается в пустыню: Старшее поколение вымирает быстрее, чем в других странах, а молодёжь стремительно покидает родину, убегая от невыносимых условий жизни.
Центр демографических исследований провел очередной анализ — прогнозы неутешительны (далее…).
Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем.
Вместе с другими европейцами молдаване будут бороться с США (далее…).